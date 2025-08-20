Erzincan’da Sera Naylonu Desteği Sağlanacak

ATIL SERALARIN YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILMASI

Erzincan’da, atıl durumda olan seraların tekrar işlevsel hale getirilmesi amacıyla, üreticilere yüzde 50 hibe destekli sera naylonu temin edilecek. Son birkaç yılda gelişme gösteren seracılık sektörüne yönelik desteklemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, “Erzincan’da Örtüaltı Tesislerinin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi” olarak adlandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne sunulmuş olan bu projenin kabul edilmesi sonucunda seracılar, naylon örtü desteğinden faydalanabilecek.

SEZONUN İKİNCİ AŞAMASI

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, seraların yeniden üretime geçmeleri ve böylece ekonomiye katkı sağlamaları için gereken desteğin verileceğini ifade etti. Koçaker, ayrıca Toplu Sera Bölgesi ve jeotermal sera yatırımlarının tamamlanmasıyla sektörün daha da büyüyeceğini belirtti.

ÜRETİCİLERİ AKTİF HALE GETİRMEK

Koçaker, şunları söyledi: “Amacımız üretim dışında kalmış seralarımızı tekrar üretim yapar hale getirmek. Bu açıdan serası bulunan, fakat üretim yapmayan üreticilerimizi aktif hale getiriyoruz. Bu projeden, sera naylonu örtüsü zarar gören ve üretim yapamayan üreticilerimiz yararlanabilecek.” Sera naylonu desteği almak isteyen üreticilere, 29 Ağustos 2025 tarihine kadar başvuru yapmaları konusunda çağrıda bulundu.