Haberler

Erzincan’da Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ AMACI VE KATILIMCILAR

Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt’un başkanlığında, çeşitli kamu kurumları ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

ALINAN ÖNLEMLER VE İŞBİRLİĞİ STRATEJİLERİ

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, yeni önlemler ve işbirliği stratejileri üzerinde duruldu. Katılımcı kuruluşların temsilcileri, bu konuya dair çözüm önerilerini sunarak ortak bir çalışma planının oluşturulmasına katkı sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

BİRLEŞMİŞ Milletler Gazze’deki Duruma Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım engellerinin 2 milyondan fazla kişiyi tutsak duruma soktuğunu ve yardımların tükenmekte olduğunu bildirdi. Sivil halkın stres düzeyi ise kritik seviyelerde.
Haberler

Florida’da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Florida Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Saldırgan, annesine ait silahı kullanarak eylemi gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.