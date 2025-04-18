Erzincan’da Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ AMACI VE KATILIMCILAR

Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt’un başkanlığında, çeşitli kamu kurumları ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

ALINAN ÖNLEMLER VE İŞBİRLİĞİ STRATEJİLERİ

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, yeni önlemler ve işbirliği stratejileri üzerinde duruldu. Katılımcı kuruluşların temsilcileri, bu konuya dair çözüm önerilerini sunarak ortak bir çalışma planının oluşturulmasına katkı sağladı.