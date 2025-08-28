Erzincan’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

ZANLI TUTUKLANDI

Erzincan’da geçtiğimiz gün silahlı bir saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, dün sabah saat 11.00 sularında Erzincan merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, saldırgan Ali Ciminli bir fırına giderek fırın sahibi Ahmet Çakmak’ı tabancayla göğsünden vurdu. Ardından, fırının hemen yanında bulunan marketin önünde market sahibi Ali Diyaroğlu’nu bacağından vurup olay yerinden kaçtı.

AHMET ÇAKMAK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden vurulan Ahmet Çakmak, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçmış olan saldırganın yakalanması için polis hemen harekete geçti. Kısa bir süre sonra, saldırgan Ali Ciminli, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evde yakalandı. Özel harekat ve asayiş şubesi polislerinin düzenlediği operasyonda, zanlı kıskıvrak yakalanarak zırhlı araçla emniyete götürüldü.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ali Ciminli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.