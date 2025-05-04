Erzincan’da Su Ürünleri Üretimi Artıyor

YENİ YATIRIMLARLA ÜRETİM ARTACAK

Zengin su kaynaklarıyla balık yavrusu yetiştiriciliğinde önemli bir tedarikçi olan Erzincan’da, yeni yatırımlarla birlikte üretim arttırılması planlanıyor. Son dönemlerde barajlar ve akarsular üzerinde kurulan tesislerde hem yavru hem de porsiyonluk alabalık üretimine devam eden Erzincan, yapımı biten tesislerle su ürünleri sektöründe daha fazla gelişmeyi hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEN ÇABALAR VE HEDEFLER

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, merkeze bağlı Uluköy’deki Parlak Su Ürünleri Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Bu tesis, yılda 15 milyon yavru alabalık üretme kapasitesine sahip. Koçaker, Erzincan’ın tarımsal üretimin her aşamasında bulunmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca, tatlı su kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilerek Erzincan’ın su ürünleri üretiminde söz sahibi iller arasında yer aldığını belirtti. Koçaker, “Devam eden yatırımlarımız var. Onların tamamlanmasının ardından üretim kapasitemiz daha da artacak. Burada önemli olan, temiz su kaynaklarımızı çevreye saygıyı gözeterek kullanarak, sağlıklı gıda üretimi yapmaktır. Sektördeki tüm işletmelere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TESİSİ TANITAN BİLGİLER

Tesis Müdürü Sinan Ebinç, yıllık 25 milyon kapasiteye sahip bir yavru kuluçkahanesine sahip olduklarını ve 15 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı. Ebinç, tesiste 30 havuz ve 150 fiberglas büyütme tankı bulunduğunu belirterek, 5 kişinin istihdam edildiği bu tesisin Erzincan ve Türkiye için üretim yapmaya devam edeceğini vurguladı.