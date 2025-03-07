Erzincan’da Şubat Ayında 162 Kaza Meydana Geldi

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI RAPORU

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Şubat ayında yaşanan trafik kazalarına dair verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre Erzincan’da 2025 yılının Şubat ayında, polis sorumluluk alanında toplam 162 trafik kazası gerçekleşti.

KAZA VERİLERİ VE YARALANMA RAKAMLARI

Bu kazalarda 70 kişi yaralanırken, kazaların 42’si yaralamalı, 120’si ise maddi hasarlı trafik kazası olarak kaydedildi. Bu rakamlar, trafik güvenliği konusundaki önemli bir durumu gözler önüne seriyor.