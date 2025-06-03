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Erzincan’da Sucukta Metal Cisim Bulundu

ERZİNCAN’DA SUCUK İÇİNDE METAL CİSİM BULUNDU

Erzincan’da bir vatandaş, marketten satın aldığı sucuğun içinde bir metal cisimle karşılaştı. Bu durum, yaşadığı şaşkınlığı onu video kaydetmeye yöneltti. Vatandaş, sucuğu doğramak istediğinde bıçağının takılmasıyla durumu şüpheli buldu ve daha dikkatli incelemeye başladı.

SUCUKTAKİ YABANCI CİSİM KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Çeşitli değerlendirmelere göre metal renginde olduğu anlaşılan bu cismin demir ya da alüminyum olabileceği belirtiliyor. Vatandaş, bu durumu kayıt altına alarak yaşadığı şoku videoya yansıttı. Görüntülerde, sucuğun içindeki yabancı cisim net bir şekilde yer alıyor.

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