Erzincan’da Tandır Ekmeği Siparişleri Yoğunlaştı

DAĞ KÖYÜNDEN GÜÇLÜ BİR BAŞARI HİKAYESİ

Erzincan’da göç ve imkansızlık yüzünden ilkokul 1. sınıftan sonra okulu bırakmak zorunda kalan 38 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, dağ köyünden çıkarak açtığı fırında tandır ekmeği yaparak başarılı bir girişimci oldu. Fırınında yanındaki 10 kadına istihdam sağlayan bu kadın, Erzincan, çevre iller ve yurtdışından gelen siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi. İnönü Mahallesi’nde bulunan tandır ekmeği fırınında, kadınlar ekmeklerini tandırda pişiriyor.

GELENEKTEN MODERNİZE EDİLEN ÜRETİM

Deniz Kurutaş ve eşi, yaklaşık dokuz yıl önce kurdukları fırında ürettikleri tandır ekmeklerine büyük bir talep olduğunu belirtiyor. Hem patron hem de işçi olan Deniz Kurutaş, “Eşimle normal fırınında pastacılıkla başladım işe. Sonra kendi işimizi kurmayı düşündük. Talep de kaçınılmaz oldu. 9 yıldır katkı maddesi kullanmadan üretim yapıyoruz. Ben açma makinesini tercih etmiyorum. Metal ekmeğin özünü alıyor. Bu nedenle ne kadar doğal yaparsak o kadar iyi oluyor. Eskiden olduğu gibi merdane kullanarak ekmek yapıyorum. Bize ekmeğin lezzetini nereden aldığımızı soruyorlar, doğal yollarla ürettiğimizi yanıtlıyoruz” şeklinde konuştu. Kurutaş, tandır ekmeğinin tulum peynirinin yanında vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, meşhur yaprak dönerinin de yanında mutlaka tüketilmesi gerektiğini kaydediyor.

İSTİHDAM VE ÜRETİM SÜRECİ

Fırında çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunan Gülhan Dadaş, tandır ekmeğinin yapımını şöyle anlatıyor: “Önce yoğuruyoruz, sonra kütle oluşturuyoruz. Hamur kıvama geldikten sonra tandırda birimiz açıp diğerimiz pişiriyor.” Dadaş, tandır ekmeğine olan talebin yoğunluğu konusunda bilgi vererek, işlerin yoğun olduğunu, yurtdışından ve diğer illerden de sipariş aldıklarını belirtiyor. Geçmişten günümüze gelen bir gelenek olan tandır kullanımı, Erzincan’ın dağ köylerinde hala sürdürülmektedir. Anadolu’da yüzyıllardır var olan tandırlarda, kadınlar tarafından geceden mayalanan hamurlar sabahın erken saatlerinde hazırlanarak pişiriliyor.