Erzincan’da Taş Düşmesiyle Yaralanma Olayı

İŞÇİLER TAŞ DÜŞMESİ NEDENİYLE YARALANDI

Erzincan-Çayırlı yolunda yer alan taş duvar yapımı işinde çalışan iki işçi, üzerlerine düşen taşlar nedeniyle yaralandı. Olay, dün öğle saatlerinde Devekorusu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında taştan duvar inşa eden işçiler, duvarın devrilmesi sonucu üzerlerine düşen taş parçaları nedeniyle yaralı duruma düştü.

AMBULANSLARLA HASTANEYE GÖNDERİLDİLER

Yaralanan iki işçi, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan işçilerin isimleri Fatih K. ve Nurullah Ç. olarak açıklandı. Bu işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, taş duvar işinde çalışan diğer işçilerin ifadelerine başvurdu.

