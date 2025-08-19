Erzincan’da Temel Atma Töreni Gerçekleşti

ERZİNCAN’DA TEMEL ATMA TÖRENİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan Örnek Sanayi Sitesi’nin temel atma törenine katıldı. 23 yıl boyunca kapsamlı bir dönüşüm hamlesi yürüttüklerini vurgulayan Bakan Kacır, “Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Türkiye ekonomisini inşa ettik. Çok boyutlu sınamalara rağmen ekonomimiz 19 çeyrektir büyümesini sürdürüyor” şeklinde konuştu. Erzincan’a çeşitli ziyaretler ve programlar için gelen Bakan Kacır, ilk olarak Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti. Burada ‘Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan, Vali Hamza Aydoğdu’dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilikte düzenlenen ‘DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2026 Protokol İmza Töreni’nde de yer aldı.

ÖNEMLİ PROJELERİ TANITTI

Bakan Kacır, “Hayata geçirdiğimiz önemli bir proje de Güdümlü Yerel Kalkınma Projesi olarak Ergan Dağı’nda günübirlik tesislerin kurulumuydu. Organize sanayi bölgemizin gelişimini çok önemsiyor, önceliklendiriyoruz” dedi. Ayrıca, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağını ve elektrik altyapısının modernizasyonuna başlanacağını belirtti. Anadolu’da yerel kalkınmayı hızlandırmak istediklerini ifade eden Bakan, özel sektör yatırımlarını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

KALKINMA MİMARİSİ VE HIZLI GÜÇLENME

Örnek Sanayi Sitesi’ne ilişkin bilgi veren Bakan Kacır, “Son 23 yılda sağlık, eğitim, adalet gibi birçok alanda yaptığımız yatırımlarla gelecekteki ihtiyaçları karşılayan bir kalkınma mimarisi kurduk” dedi. Ayrıca, 1,3 trilyon doları aşan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile Türkiye’nin önemli bir üretim üssü haline geldiğini söyledi. Organize sanayi bölgelerinin sayısının artırıldığını bildiren Bakan, “OSB’lerimizin sayısını 191’den 369’a çıkardık. Yüksek teknoloji odaklı 51 endüstri bölgesi kurduk” dedi.

YENİ SANAYİ SİTESİ HİZMETTE

Erzincan’da inşa edilecek yeni sanayi sitesinin ekonomik gelişime önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirten Kacır, projeyi 2 yıl içinde tamamlayıp sanayicilerin hizmetine açacaklarını açıkladı. Erzincan’daki sanayi yatırımlarına da büyük destek verdiklerini belirten Bakan, “Geçtiğimiz 23 yılda 2 bin 400’den fazla ilave istihdam oluşturduk” diye konuştu. Ayrıca, yatırım teşvikleri ve destekleriyle ilde gerçekleştirilecek yatırımların önünü açmaya devam edeceklerini vurguladı.

YENİ İMKANLAR VE DESTEKLER

Kacır, Erzincan’daki yatırımlar için önemli teşvikler ve destekler sağlandığını dile getirdi. Yeni tevik sistemiyle şehrin potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla çeşitli fırsatlar sunacaklarını ifade etti. “Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle Erzincan’daki 297 projeye 975 milyon lira destek verdik” diyen Bakan Kacır, şehrin kalkınmasını hedefleyen projelerin yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olacağını belirtti. Ayrıca, “Önümüzdeki dönemde Erzincan’ı ‘Türkiye Yüzyılı’nda hak ettiği yüksek konuma ulaştıracak eser ve hizmetleri süratle devreye almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu ve ardından temel atma törenini gerçekleştirdi.