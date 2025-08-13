Erzincan’da Temmuz’da 401 Konut Satıldı

ERZİNCAN’DA KONUT SATIŞLARI

Erzincan’da 2025 yılı Temmuz ayında 401 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında toplam 142 bin 858 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 artış gösterdi. Konut satışlarının en fazla yapıldığı iller arasında İstanbul 23 bin 152 ile öncülük etti, onu 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir takip etti.

YILIN İLK YEDİ AYINDAN VERİLER

Ocak-Temmuz döneminde konut satışları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24,2 oranında artarak toplamda 834 bin 751 olarak meydana geldi. İpotekli konut satışları ise 18 bin 425 olarak kaydedildi. Temmuz ayındaki ipotekli konut satışları, bir yıl önceye göre %60,3 artış gösterdi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların oranı %12,9 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ipotekli konut satışları, bir önceki yıla göre %93,2 oranında artışla 121 bin 515’e ulaştı.

DİĞER SATIŞ TİPLERİNE GÖRE VERİLER

Türkiye genelinde diğer konut satışları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 124 bin 433 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde bu tür satışların payı %87,1 oldu. Ocak-Temmuz döneminde diğer konut satışları ise %17,1 artışla 713 bin 236 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış sayısı Temmuz ayında %7,8 artarak 43 bin 984 oldu ve bu satışların toplam içindeki payı %30,8’e ulaştı.

İkinci el konut satışlarında ise Temmuz ayında %14,6 artışla 98 bin 874 konut el değiştirdi. Bu tür satışların toplam içerisindeki oranı %69,2 olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz dönemindeki ikinci el konut satışları ise %27,3 artışla 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYILARI

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 azalarak bin 913 oldu. Bu rakam, toplam konut satışları içinde %1,3’lük bir paya sahip. Yabancılara en çok konut satışının yapıldığı iller sırasıyla İstanbul (643), Antalya (642) ve Mersin (175) oldu. Yabancılara Ocak-Temmuz döneminde yapılan konut satışları, bir önceki yıla göre %12,1 azalış göstererek 11 bin 267 olarak kaydedildi.

ULUSLARARASI SATIŞ VERİLERİ

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, 315 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Bunu 152 ile İran ve 135 ile Almanya takip etti.