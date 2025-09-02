Erzincan’da Tennis Turnuvası Başladı

TERNİS TURNUVASI BAŞLADI

Erzincan’da düzenlenen Ergan Cup 2025 tenis organizasyonu başladı. Erzincan’ın ev sahipliği yaptığı turnuvada, 5 farklı ülkeden 17 kız ve 27 erkek sporcu yer alıyor. Toplamda 44 sporcunun mücadele ettiği European Ergan Cup, 1-5 Eylül tarihleri arasında Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında tenis severlerle bir araya geliyor.

SPORCULAR DEMEKTLEYİZ

Bu yılki turnuvada, sporcular arasındaki rekabet ve dostluk ön planda bulunuyor. Organizasyon, tenisseverler için heyecan verici bir deneyim sunarken, uluslararası katılım da dikkat çekiyor. Tenis camiası, bu etkinliği merakla izliyor.

HAZIRLIK SÜRECİ VE DETAYLAR

Turnuvanın başarılı geçmesi amacıyla hazırlık süreci titizlikle yürütülüyor. Organizatörler, katılımcıların en iyi koşullarda oynaması için gerekli tüm önlemleri alıyor. İzleyiciler, turnuvanın yanında çeşitli etkinliklerle de buluşacak.