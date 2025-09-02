Haberler

Erzincan’da Tennis Turnuvası Başladı

TERNİS TURNUVASI BAŞLADI

Erzincan’da düzenlenen Ergan Cup 2025 tenis organizasyonu başladı. Erzincan’ın ev sahipliği yaptığı turnuvada, 5 farklı ülkeden 17 kız ve 27 erkek sporcu yer alıyor. Toplamda 44 sporcunun mücadele ettiği European Ergan Cup, 1-5 Eylül tarihleri arasında Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında tenis severlerle bir araya geliyor.

SPORCULAR DEMEKTLEYİZ

Bu yılki turnuvada, sporcular arasındaki rekabet ve dostluk ön planda bulunuyor. Organizasyon, tenisseverler için heyecan verici bir deneyim sunarken, uluslararası katılım da dikkat çekiyor. Tenis camiası, bu etkinliği merakla izliyor.

HAZIRLIK SÜRECİ VE DETAYLAR

Turnuvanın başarılı geçmesi amacıyla hazırlık süreci titizlikle yürütülüyor. Organizatörler, katılımcıların en iyi koşullarda oynaması için gerekli tüm önlemleri alıyor. İzleyiciler, turnuvanın yanında çeşitli etkinliklerle de buluşacak.

ÖNEMLİ

Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Vali Akbıyık, Başkan Aras'ı ziyaret ederek olaya dair bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türk polisinin suçluların peşini bırakmayacağı vurgulandı.

