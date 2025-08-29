Haberler

Erzincan’da Terzibaba Günü Kutlandı

ERZİNCAN’DA MANEVİ BULUŞMA

Erzincan’da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Terzibaba Günü” etkinliğinde birçok vatandaş sabah namazında bir araya geldi. Manevi şahsiyetlerden Terzibaba, dualarla ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle anıldı. Erzincan’ın manevi önderlerinden Terzibaba’ya adanan bu etkinlikler sabah namazı ile başladı ve gün boyunca sürecek.

GÜNÜN İLK ETKİNLİĞİ

Terzibaba Türbesi’nde yapılan etkinliklerin başlangıcında sabah namazı kılındı, dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı bu program sonrasında kurulan “Terzi Sofrası” sayesinde Erzincan halkı bir araya geldi.

Eda Erol, Ekrem Karaçayır’la evlendi

Televizyon sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile İstanbul'da muhteşem bir törenle evlendi. Eda'nın gelinliği ve çiftin mutluluğu dikkat çekti.
İstanbul’da Deprem Oldu, Endişeler Arttı

İstanbul'da gün içinde sarsıntı iddiaları gündemi sarstı. Resmî açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, deprem gerçeğinin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

