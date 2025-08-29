Erzincan’da Terzibaba Günü Kutlandı

ERZİNCAN’DA MANEVİ BULUŞMA

Erzincan’da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Terzibaba Günü” etkinliğinde birçok vatandaş sabah namazında bir araya geldi. Manevi şahsiyetlerden Terzibaba, dualarla ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle anıldı. Erzincan’ın manevi önderlerinden Terzibaba’ya adanan bu etkinlikler sabah namazı ile başladı ve gün boyunca sürecek.

GÜNÜN İLK ETKİNLİĞİ

Terzibaba Türbesi’nde yapılan etkinliklerin başlangıcında sabah namazı kılındı, dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı bu program sonrasında kurulan “Terzi Sofrası” sayesinde Erzincan halkı bir araya geldi.