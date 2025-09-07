Erzincan’da Toplu Sünnet Şöleni Yapıldı

ERZİNCAN BELEDİYESİ’NİN GELENEKSEL ŞÖLENİ

Erzincan Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel toplu sünnet şöleninde 81 çocuk sünnet ediliyor. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte sünnet kıyafetlerini giymiş olan çocuklar, öncelikle Terzibaba Türbesi’ni ziyaret ediyor. Ziyaretin ardından sünnet ettirilen çocuklar, aileleriyle birlikte Esentepe Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen şölene katılıyor.

ŞÖLENİN İÇERİĞİ VE KONUŞMALAR

Şölen, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlıyor. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun, toplu sünnet şölenlerini sürdüreceklerini belirtiyor. Aksun, “81 evladımızın sünnetini gerçekleştirdik. Sünnet olan çocuklarımıza hayırlı ömürler diliyorum, ailelerine sağlıklı sıhhatli gelecekler diliyorum.” diye ifade ediyor. Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.

KATILIMCILAR VE ETKİNLİĞİN ÖNEMİ

Şölene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşi Ürküş Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile birlikte siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılıyor. Bu etkinlik, yerel topluluğun bir araya gelerek paylaşılan değerlerin pekişmesini sağlıyor.