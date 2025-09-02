Haberler

Erzincan’da Toprak Kayması Davası Başladı

Erzincan’da geçen yıl yaşanan toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün başladı. 13 Şubat 2024’te Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen bu trajik olayda, toplamda 12 kişi “asli kusurlu” bulunurken, 31 kişi ise “tali kusurlu” olarak değerlendiriliyor.

Davanın açıldığı Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçuyla yargılanıyor. Sanıklar için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkemeye sunulan ilk duruşma 17 Mart 2025’te, ikincisi ise 2 Temmuz 2025’te gerçekleşti.

DURUŞMA SÜREÇLERİ

İkinci duruşmada tutuklu olan dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve yeni bir bilirkişi raporu talep edildi. Ayrıca, şirketin organizasyon şemasının hazırlanmasına yönelik talepler de mahkemeye iletildi. Davanın üçüncü duruşmasının mahkeme heyetinin değişmesiyle birlikte bugünden itibaren görülmesine devam ediliyor.

