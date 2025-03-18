Erzincan’da Trafik Aracı Sayısı Arttı

ERZİNCAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTMIŞTIR

Erzincan ilinde şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 34’e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı motorlu kara taşıtları verilerinde Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 136 bin 810 olarak belirlenmiştir. Şubat ayında yapılan kayıtlarda, taşıtların yüzde 50,2’sini otomobil, yüzde 32,7’sini motosiklet, yüzde 9,2’sini kamyonet, yüzde 3,3’ünü traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 17,5 azalmış durumdadır.

TAŞIT SAYISINDA YILDAKİ DÜŞÜŞ GÖZE ÇARPIYOR

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azalmıştır. Yıl bazında yapılan kayıtlara bakıldığında, otobüste yüzde 41,1, minibüste ise yüzde 29,2 artış gözlenirken, motosiklette yüzde 47,2, traktörde yüzde 38,1, kamyonette yüzde 31,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 26,0, kamyonda yüzde 23,4 ve otomobilde yüzde 10,6 azalış meydana gelmiştir. Toplam trafiğe kayıtlı taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522’ye ulaşmıştır.

DEVİR İŞLEMLERİ YÜKSEK ORANDA GERÇEKLEŞTİ

Şubat ayında 762 bin 109 adet taşıtın devri yapılmıştır. Devri yapılan taşıtların yüzde 68,3’ünü otomobil, yüzde 15,5’ini kamyonet, yüzde 8,0’ını motosiklet, yüzde 3,3’ünü traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ocak-şubat döneminde ise trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 302 bin 544 olarak kaydedilmiştir; bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 azalmıştır.

OTOMOBİLLERİN YAKIT TİPİ ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 49,3’ü benzin yakıtlıdır. Toplam 173 bin 66 adet otomobilin yakıt dağılımı; yüzde 26,1’i hibrit, yüzde 12,9’u elektrikli, yüzde 10,8’i dizel ve yüzde 0,9’u LPG olarak kaydedilmiştir. Aynı zamanda şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 405 bin 235 adet otomobilin %33,9’u dizel, %31,6’sı LPG, %30,4’ü benzin, %2,7’si hibrit ve %1,3’ü elektriklidir.

OTOMOBİLLERDE MOTOR HACMİ VE RENK DAĞILIMI

Ocak-şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6’sı 1300 ve altı silindir hacmine aitken, %24,2’si 1401-1500, %11,1’i 1501-1600, %10,8’i 1301-1400, %7,8’i 1601-2000, %0,6’sı ise 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Ayrıca, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 67 bin 122’sinin rengi gri olup, %38,8’i gri, %28,0’ı beyaz, %11,8’i mavi, %11,6’sı siyah, %4,2’si kırmızı, %4,0’ı yeşil, %0,5’i kahverengi, %0,5’i sarı, %0,3’ü turuncu ve %0,2’si diğer renklerde kaydedilmiştir.