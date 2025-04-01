Erzincan’da Trafik Ekiplerinden Bayram İkramı

TRAFAİK DENETİMİ VE İKRAMLAR

Erzincan’da, bayram süresince yaşanan trafik yoğunluğu dolayısıyla denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, seyahat eden vatandaşlara kolonya ve bayram şekeri dağıttı. Erzincan – Erzurum kara yolunda görev yapan Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurmuş oldukları sürücülere tatlı ikramlarla Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bayram tatili nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan trafik denetimlerinde, sürücüler bayram yoğunluğu dolayısıyla dikkatli olmaları ve yasal hız limitlerine uymaları konusunda uyarıldı. Aynı zamanda yolculuk sırasında emniyet kemeri takmalarının önemi vurgulandı. Trafik ekiplerinin sunduğu bu ikramlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

YAŞAM TUNELİ’YLE GÜVENLİ YOLCULUK

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Erzincan’daki “Yaşam Tüneli” adı verilen çadırda trafik kuralları hakkında bilgilendiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil için yola çıkanların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde kurulan “Yaşam Tüneli”ne davet edilen sürücülere, emniyet kemeri kullanmanın önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri gibi konularda kısa videolar izletiliyor. Sürücüler, eğitimden sonra kısa bir dinlenme sonrasında yolculuklarına devam ediyor.