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Erzincan’da Trafik Kazası, 3 Yaralı

KAZADA AĞAÇ KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Erzincan’da meydana gelen bir trafik kazasında bir otomobil, ağacı kökünden sökerek takla atarak durabildi. Bu feci kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Gece saatlerinde Erzincan Yavuz Selim Mahallesi’nde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kaza, sürücülerin kontrolünü kaybetmesiyle başladı. M.Y. yönetimindeki 24 DR 888 plakalı araç ile S.K. idaresindeki 35 BEF 537 plakalı otomobil, Ergenekon Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışma sonrası, M.Y.’nin kullandığı araç 150 metre kadar sürüklendi. Hızını alamayan otomobil, bir ağacı kökünden sökerek takla atarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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