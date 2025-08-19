Haberler

Erzincan’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki tren istasyonu bölgesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis bu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Edinilen bilgilere göre, B.G. isimli sürücünün yönettiği 05 ACG 728 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp yoldan savruldu.

KAZA SONUCU OLUŞAN HASAR

Kaza sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sürücü B.G. ile yanında bulunan E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaptanlık Oyunu Sonucu Açıklandı

18 Ağustos 2025'teki MasterChef kaptanlık oyununu kimin kazandığı, program izleyicileri arasında merakla araştırılıyor. Kaptanlık oyunları, yarışmanın seyrini önemli ölçüde belirliyor.
Haberler

Genel Tarım Sayımı Erzincan’da Yapılıyor

Genel Tarım Sayımı, Erzincan'ın merkez ve 8 ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle sürmekte. Ekipler, çiftçilerin bilgi beyanlarını toplayarak tarımsal potansiyeli değerlendirecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.