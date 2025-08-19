Erzincan’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki tren istasyonu bölgesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis bu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Edinilen bilgilere göre, B.G. isimli sürücünün yönettiği 05 ACG 728 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp yoldan savruldu.

KAZA SONUCU OLUŞAN HASAR

Kaza sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sürücü B.G. ile yanında bulunan E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.