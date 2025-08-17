Erzincan’da Trafik Kazası Yaşandı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Erzincan’da Burada gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kazada iki kişi yaralandı. Olay, Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Barış Mahallesi’nde bulunan Ehlibeyt Caddesi ile Hürriyet Caddesi’nin kesişim noktasında S.G. yönetimindeki 55 AOF 364 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki CD-574-SN yabancı plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 55 AOF 364 plakalı araçta bulunan R.G. ve G.G. yaralandı.

YETKİLİLERİN HIZLI MÜDAHALESİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbar üzerine hızlıca olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.