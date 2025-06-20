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Erzincan’da Trafik Kazası Yaşandı

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ

Erzincan’da meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını kaybetti. Kaza, Erzincan – Sivas kara yolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 06 ELV 521 plakalı otomobili süren Serdar G. ile 24 ABS 850 plakalı motosikleti kullanan Erdal M. (56) çarpıştı.

KAZA SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü hemen Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü Erdal M., hastanede yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Serdar G.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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