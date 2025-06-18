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Erzincan’da Uçuşla Romantik Teklif Yapıldı

PARAŞÜTLE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Erzincan’da yapılan paraşütle evlilik teklifi, gökyüzünde yapılan özel bir sürprizle renkli görüntüler oluşturdu. Şehir, romantik bir anın tanığı oldu. Kars’ta öğretmenlik yapan iki meslektaş, Erzincan’da gerçekleşen yamaç paraşütü uçuşu esnasında hayatlarının en özel anlarından birini deneyimledi. Öğretmen Oğuzhan Demirel, kız arkadaşıyla birlikte uçuş sırasında özel bir teklif gerçekleştirdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Demirel, gökyüzünde süzüldükleri anda kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı. Sürpriz teklif karşısında genç kadın büyük bir mutluluk yaşadı ve duygusal anlar geçirdi. Uçuşu takip eden kameralar, bu unutulmaz anların kaydını aldı. Erzincan’ın eşsiz manzarası eşliğinde yapılan evlilik teklifi, hem çiftin hem de izleyicilerin hafızasında önemli bir yer edindi.

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