Erzincan’da Uluslararası Sempozyum Yapılacak

ULUSLARARASI SEMPOZYUMUN TARİHİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 16-18 Ekim 2025 tarihleri arasında uluslararası düzeyde önemli bir akademik etkinliğe ev sahipliği yapıyor. “Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sempozyumu” adı altında düzenlenmesi planlanan bu etkinlik, tarih, edebiyat, sanat, sosyoloji, ilahiyat ve ilgili diğer disiplinlerden akademisyenleri bir araya getiriyor.

SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ

Anadolu’nun tarihsel dönüşüm sürecini çok boyutlu bir şekilde ele almayı amaçlayan sempozyum, disiplinlerarası bir bakış açısıyla geçmişin toplumsal, kültürel ve tarihsel dinamiklerini anlatmaya odaklanıyor. Ayrıca, doğal ve beşeri afetler nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuş kadim bir Türk-İslam şehri olan Erzincan’a yönelik anlamlı bir tarihsel vurguyu taşıyor.

KATILIM DAVETİ

Bu sempozyum, akademik bilgi üretimine katkı sunmanın yanı sıra Anadolu’nun kültürel kimliğinin şekillenmesinde kritik bir döneme ışık tutacak. Organizasyon komitesi, nitelikli bu bilimsel buluşmada araştırmacıları, akademisyenleri ve tüm ilgilileri Erzincan’da bir araya gelmeye davet ediyor.