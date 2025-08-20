Erzincan’da Üreticilere Sera Desteği Sağlanacak

YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILMAK ÜZERİNE PROJE

Erzincan’da atıl olan seraların tekrar aktif hale getirilmesi amacıyla üreticilere yüzde 50 hibe ile sera naylonu desteği verilecek. Son yıllarda gelişim gösteren seracılık sektörüne destek vermek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, “Erzincan’da Örtüaltı Tesislerinin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi”ni oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne sunulan bu projenin kabulüyle birlikte, seracılara naylon örtü desteği sağlanacak.

DESTEK AMACIYLA YAPILAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, seraların üretime geçmeleri ve ekonomiye katkı sunmaları amacıyla seracılara destek sağlanacağını belirtti. Koçaker, Toplu Sera Bölgesi ve jeotermal sera yatırımlarının tamamlanmasıyla sektörün daha da büyüyeceğini ifade etti. Koçaker, “Amacımız üretim dışı kalan seralarımızı yeniden üretim yapar hale getirmektir. Bu kapsamda serası bulunan ancak üretim gerçekleştiremeyen üreticilerimizi aktif hale getiriyoruz” dedi.

BAŞVURU DAVETİ

Koçaker, sera naylonu örtüsü zarar gören ve üretim yapamayan üreticilerin bu projeden yararlanabileceğini aktardı. Sera naylonu almak isteyen üreticilerin 29 Ağustos 2025 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaya davet edildiğini de sözlerine ekledi.