Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Erzincan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Bu çalışma kapsamında E.K.D, A.A.R ve F.K. takibe alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde gerçekleştirdikleri aramada 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1,89 gram esrar, 2,35 gram tütün ile karışık esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 145 lira buldu. E.K.D. ve A.A.R. hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatıldı.

F.K. TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.K. ise emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adliyede, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan hakimlikçe tutuklandı.