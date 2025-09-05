Haberler

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

BAŞARILI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Erzincan ilinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi tutuklama sürecine alındı. Operasyon sırasında yapılan aramada, 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulandı. Ayrıca, 1,89 gram esrar ve 2,35 gram tütün ile karışık esrar da ele geçirildi.

SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Yapılan baskında, suçla bağlantılı olarak elde edildiği değerlendirilen 13 bin 145 lira nakit para da bulundu. İşlemler kapsamında, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları bu tür operasyonlarla devam etmektedir.

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçı bir gün öne almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu talep, Şampiyonlar Ligi öncesinde yapıldı.

