Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

BAŞARILI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Erzincan ilinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi tutuklama sürecine alındı. Operasyon sırasında yapılan aramada, 15,08 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulandı. Ayrıca, 1,89 gram esrar ve 2,35 gram tütün ile karışık esrar da ele geçirildi.

SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Yapılan baskında, suçla bağlantılı olarak elde edildiği değerlendirilen 13 bin 145 lira nakit para da bulundu. İşlemler kapsamında, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları bu tür operasyonlarla devam etmektedir.