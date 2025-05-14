Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUYLA BİR ZANLI TUTUKLANDI

Erzincan’da, yürütülen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gelen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti gerçekleştirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çalışma çerçevesinde, F.M.C. ve Y.A. isimli şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDE UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Soruşturmayı devam ettiren ekipler, uyuşturucu maddeyi satan kişinin B.D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan F.M.C. ve Y.A. hakkında “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Yakalanan B.D. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklandı.