Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Erzincan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki bir binaya baskın yaptı.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan çalışmalarda, takibe alınan kişilerin ikametlerinde gerçekleştirilen arama neticesinde bir miktar uyuşturucu madde yanı sıra bir ruhsatsız silah ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlem süreçleri devam ediyor.

Birecik’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgası Yaşandı

Birecik'te arazi tartışması yüzünden yaşanan kavgada amca ile yeğeni hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de basında yer aldı.
Fenerbahçe, 5-2 Feyenoord’u yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off aşamasına adını yazdırdı. Takım, maçta beş farklı oyuncudan goller buldu.

