Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

ERZİNCAN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki bir binaya baskın yaptı.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan çalışmalarda, takibe alınan kişilerin ikametlerinde gerçekleştirilen arama neticesinde bir miktar uyuşturucu madde yanı sıra bir ruhsatsız silah ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlem süreçleri devam ediyor.