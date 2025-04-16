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Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Erzincan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri 9 kişiyi yakaladı. Operasyonda yapılan aramalarda 5,17 gram metamfetamin ve 2,32 gram esrar maddesi bulundu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı yapılan şahıslara yönelik bir çalışma olarak öne çıkıyor.

yasal işlemler başlatıldı

Yakalanan kişilerin kimlikleri ise F.M., S.M., M.V.M., B.M., S.M., O.M., V.A., F.D. ve T.İ. olarak belirlendi. Bu şahıslara, T.C.K. 191. maddesi gereği “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan yasal işlem başlatıldı.

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