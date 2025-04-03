Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 adet sentetik ecza ile 3,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

İŞLEM YAPILDI

Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 28 adet sentetik ecza ve 3,82 gram metamfetamin yer aldı. Operasyonda yakalanan G.B. ve Ş.L. isimli şahıslara, T.C.K. 191. maddesine istinaden “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Saatin Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan işlem yapıldı ve adli mercilere sevk edildi.