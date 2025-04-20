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Erzincan’da Uyuşturucu Suçlarından Tutuklama

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU

Erzincan’da, uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili yürütülen faaliyetler kapsamında G.B. isimli şahıstan 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

ŞAHSIN İFADESİ

Devam eden araştırmalar sonucunda G.B., uyuşturucu maddeyi H.Ç. isimli şahıstan temin ettiğini belirtti. Bu durumda G.B. hakkında, T.C.K. 191. maddesine göre “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlamasıyla adli işlem gerçekleştirildi.

İKİNCİ ŞAHIS TUTUKLANDI

H.Ç. isimli şahıs ise T.C.K. 188. maddesi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu çerçevesinde işlem çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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