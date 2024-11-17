Erzincan’da Uzman Çavuşun Ölümü İddia Edildi

ERZİNCAN’DA TRAGİK OLAY

Erzincan’da bir otelde konaklayan 30 yaşındaki uzman çavuş, odasında ölü halde bulundu. Genç askerin, beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddiaları ortaya çıkıyor. Erzincan.net adlı internet sitesinin haberine göre, otel sahibi, odasından uzun süre haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve olay yeri inceleme ekipleri gelip, uzman çavuşun cansız bedenine ulaştı. İlk incelemelerde ölümün silah ile kendine ateş etme sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor. Uzman çavuşun cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin kesinleşmesi için otopsi yapılacağı ifade ediliyor.