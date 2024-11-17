More
Gündem

Erzincan’da Uzman Çavuşun Ölümü İddia Edildi

erzincan-da-uzman-cavusun-olumu-iddia-edildi

ERZİNCAN’DA TRAGİK OLAY

Erzincan’da bir otelde konaklayan 30 yaşındaki uzman çavuş, odasında ölü halde bulundu. Genç askerin, beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddiaları ortaya çıkıyor. Erzincan.net adlı internet sitesinin haberine göre, otel sahibi, odasından uzun süre haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve olay yeri inceleme ekipleri gelip, uzman çavuşun cansız bedenine ulaştı. İlk incelemelerde ölümün silah ile kendine ateş etme sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor. Uzman çavuşun cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin kesinleşmesi için otopsi yapılacağı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“TÜİK, 2025 Bütçe İddialarını Yalanladı”

TÜİK, 2025 bütçe teklifinde yer alan Sermaye Giderleri'nin Genel Tarım Sayımı ile ilgili artışına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
Spor

Mike Tyson’dan Hayatta Kalma Mücadelesi İtirafı

Eski şampiyon boksör Mike Tyson, sosyal medya üzerinden Jake Paul ile olan karşılaşması hakkında, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve haziranda 8 kan nakli aldığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.