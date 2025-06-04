Erzincan’da Vali Aydoğdu Toplantı Düzenledi. Uyuşturucu ve Güvenlik Konuları Görüşüldü. 243 Aranan Şahıs Yakalandı. Hırsızlık Olayları Sıfırlandı. Kurban Bayramı Tedbirleri Alındı. Sağlık ve Trafik Kontrolleri Yapılacak

ASAYİŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Erzincan’da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Mart, Nisan ve Mayıs aylarına dair asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı. Erzincan Valiliğinde gerçekleştirilen bu toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katıldı. Vali Aydoğdu, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularındaki çalışmaları detaylı bir şekilde aktardı ve “Erzincan’ın huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

SUÇ ORANLARINDAKİ GELİŞMELER

Vali Aydoğdu’nun verdiği bilgilere göre, kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş yaşandı. 2024 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 612 olay kaydedilmişken, 2025’in aynı döneminde bu sayı 607’ye düştü. Mal varlığına karşı suçlarda ise artış gözlemlendi. 2024 yılında 77 olay olurken, 2025 yılında bu sayı 82’ye yükseldi. 82 olaydan 74’ü aydınlatıldı, diğer 8 olay için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, hırsızlık suçlarında sıfır olaya ulaşıldığı belirtildi. 2025 yılı Mart-Nisan-Mayıs döneminde Erzincan’da otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi vakalar yaşanmadı.

ARAMA OPERASYONLARI VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarla önemli sonuçlar elde edildi. 2025 yılı Mart-Mayıs döneminde 243 kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Bu şahısların arasında 12 kişinin 5-10 yıl ve 3 kişinin ise 10 yıl üzeri hapis cezası aldığı belirtildi. Uyuşturucuyla mücadelede de kararlılık devam ediyor. İlkbahar döneminde yapılan 12 operasyonda 20 kişi işlem gördü. Kullanım ve diğer suçlar kapsamında 73 olayda 92 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 13 kilo 247 gram uyuşturucu madde, 63 adet afyon sakızı, 2656 kök kenevir ve 286 adet sentetik ecza ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE VE TRAFİK DENETİMLERİ

Siber suçlarla mücadele çalışmaları da sürdü. 2025 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 672 şahıs ve sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. Bu işlemler; 211 asayiş, 38 terör, 78 güvenlik, 170 siber suç ve 174 diğer suç kategorilerinde yürütüldü. Trafik güvenliği alanında ise denetimlere devam edildi. 2024 yılı Mart-Mayıs döneminde 159 bin 679 araç denetlenirken, 2025 yılında bu sayı yüzde 20 artışla 191 bin 973’e ulaştı. Kuralları ihlal eden 20 bin 12 araca ceza kesildi.

TERÖRLE MÜCADELE VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarda da 2025 İlkbahar döneminde 12 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği kaydedildi. Düzensiz göçle mücadelede 19 operasyon yapıldı ve 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Tutuklananların sayısı 17 olurken, diğerlerine adli kontrol uygulandı. Bu süreçte 24 araca da el konuldu.

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

Toplantıda Vali Aydoğdu, Kurban Bayramı öncesinde alınan güvenlik, trafik ve sağlık tedbirlerini de paylaştı. 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak bayram tatili boyunca huzur ve güvenin sağlanması için birçok kurumun sahada olacağını belirtti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte 151 ekip ve 1293 personel, bayram süresince asayiş ve trafik denetimlerini sürdürecek. Vali Aydoğdu, “Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli” uyarısında bulundu. Ayrıca, toplam bin 324 sağlık personeli ve 34 aracın sağlık hizmetlerinde aktif olacağı ifade edildi. Bayramda vatandaşların dini usullere uygun şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kesimhanelerde 6 din görevlisi hizmet verecek. Ayrıca, itfaiye, elektrik, su, doğalgaz ve telefon arızalarına karşı nöbetçi ekipler hazır bekleyecek.