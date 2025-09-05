Haberler

Erzincan’da Vatandaşlar Maç İzledi Coşkuyla

VATANDAŞLAR DEV EKRANDA MAÇI İZLEDİ

Erzincan’da, Dörtyol Meydanında kurulan dev ekranda A Milli Takım’ın Gürcistan ile yaptığı 2026 Dünya Kupası Eleme maçını izleyen vatandaşlar büyük bir heyecanla maçı takip etti. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda oynadığı ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 gibi bir skorla mağlup etti.

COŞKULU ANLAR YAŞANDI

Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı, meydanın etrafını saran çok sayıda Erzincanlı vatandaş dev ekrandan coşkuyla izledi. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte takip eden kalabalık, maç boyunca takımlarına destek verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçı bir gün öne almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu talep, Şampiyonlar Ligi öncesinde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.