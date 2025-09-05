Erzincan’da Vatandaşlar Maç İzledi Coşkuyla

VATANDAŞLAR DEV EKRANDA MAÇI İZLEDİ

Erzincan’da, Dörtyol Meydanında kurulan dev ekranda A Milli Takım’ın Gürcistan ile yaptığı 2026 Dünya Kupası Eleme maçını izleyen vatandaşlar büyük bir heyecanla maçı takip etti. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda oynadığı ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 gibi bir skorla mağlup etti.

COŞKULU ANLAR YAŞANDI

Tiflis’te bulunan Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı, meydanın etrafını saran çok sayıda Erzincanlı vatandaş dev ekrandan coşkuyla izledi. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte takip eden kalabalık, maç boyunca takımlarına destek verdi.