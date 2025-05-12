Erzincan’da Vişne Bahçeleri Kuruldu

VIŞNE BAHÇELERİ İLE TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ BİR DÖNEM

Erzincan’da genel cerrahi uzmanı olan Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, köyünde 40 binden fazla vişne ağacı ile kapalı vişne bahçeleri oluşturdu. Merkezdeki Yeşilçay Köyü’nde yaklaşık 400 dekarlık bir alanda gerçekleştirdiği bu proje ile ağaç sayısını her yıl artırarak doğal yöntemlerle üretim yapıyor. Kolon ve rektum cerrahisi alanında uzmanlaşan Geçim, son 7 yıl içinde 40 bini aşkın sertifikalı vişne fidanını toprakla buluşturarak tarımsal üretime önemli bir katkı sağladı.

ORGANİK ÜRETİMİN ÖNEMİ VE BİYOLOJİK MÜCADELE UYGULAMALARI

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bahçede yaptığı incelemelerde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önem verdiği organik üretim, sanayi meyveciliği ve biyolojik mücadele gibi birçok unsurun başarılı bir şekilde uygulandığını vurguladı. Koçaker, Erzincan’da bulunan meyve konsantre üretim tesisinin de bu bağlamda önemine dikkat çekti. “Vişne Erzincan’daki ekolojik koşullarla büyük uyum sağlıyor. Organik üretim ise başlı başına bir ayrıcalık taşıyor. Buradaki durumu özetlemek gerekirse Erzincan’da kurulan meyve bahçelerinde kimyasal kullanmadan biyolojik mücadele ile üretim yapılıyor. Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim hocamıza tarıma sağladığı değer ve Erzincan’a kattığı prestijdan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

VIŞNE ÜRETİMİ HER GEÇEN YIL ARTARAK DEVAM EDİYOR

İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Nimet Var, köyde kurulan vişne bahçelerinin hem alan hem de ağaç sayısı açısından her yıl artırıldığını ve Erzincan’da vişne üretiminin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu gelişmeler, Erzincan’daki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.