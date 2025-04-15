Erzincan’da Voleybol Müsabakaları Başladı, Final 16 Nisan

VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI BAŞLADI

Erzincan’da düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Voleybol İl Birinciliği müsabakaları start aldı ve finaller 16 Nisan’da gerçekleştirilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, 14 Nisan 2025 tarihinde Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nda başladı. Dört takım, şampiyonluk için mücadele ediyor.

HEYECAN DOLU MÜSABAKALAR

Turnuvaya katılan ekipler arasında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bu müsabakalarda, izleyiciler de heyecan dolu anlar yaşıyor. İl genelindeki genç sporcular, performanslarını sergileyerek 23 Nisan coşkusunu sporla pekiştiriyor. Turnuvanın final müsabakası ise 16 Nisan 2025 tarihinde yine Yaşar Erkan Spor Salonu’nda yapılacak.

SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİREN ORGANİZASYON

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, çocuklar ve gençler üzerindeki sporun olumlu etki ve önemine dikkat çekiyor. Bu tür organizasyonların sosyal bağları güçlendirme ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturma konusundaki katkısı ifade ediliyor. Ayrıca, etkinlikler spor kültürünü yaygınlaştırma ve milli bayramların anlamını çocuklara sporla aktarma açısından önemli bir fırsat sunuyor.