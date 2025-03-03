Erzincan’da Yalnız Yaşayan Kadın Kurtarıldı

YAŞLI KADINA YARDIM ULAŞTI

Erzincan’da yalnız yaşayan bir yaşlı kadına, yakınlarının uzun süre haber alamaması sonrası itfaiye ekipleri ulaştı. Alınan bilgilere göre, saat 11.53’te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Mimarsinan Mahallesi 1203 sokakta yaşamış olan kadından haber alınamadığı bildirildi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KADININ DURUMU İYİ DEĞİLDİ

İtfaiye, evin kapısını açarak içeri girdiğinde 76 yaşındaki kadının evde düştüğünü ve yaralandığını gördü. Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay, çevre sakinlerini de endişelendirdi.