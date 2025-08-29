Erzincan’da Yangın İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

YANGININ NEDENİ VE OLAYA MÜDAHALE

Erzincan’da gerçekleşen bir olayda, odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülüyor. İzzetpaşa Mahallesi 848 sokakta meydana gelen yangın, bir evin bahçesindeki odunluk ve depolama alanında alevlerin yükselmesiyle başladı. Yangının fark edilmesiyle birlikte durum hemen itfaiyeye bildiriliyor.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olay mahalline ulaşan itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek soğutma çalışmaları yapıyor. Ancak yangın sonucunda maddi hasar oluştuğu bildiriliyor. Erken müdahale, yangının daha da büyümesini engelliyor.