Erzincan’da Yangın İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

YANGININ NEDENİ VE OLAYA MÜDAHALE

Erzincan’da gerçekleşen bir olayda, odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülüyor. İzzetpaşa Mahallesi 848 sokakta meydana gelen yangın, bir evin bahçesindeki odunluk ve depolama alanında alevlerin yükselmesiyle başladı. Yangının fark edilmesiyle birlikte durum hemen itfaiyeye bildiriliyor.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olay mahalline ulaşan itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek soğutma çalışmaları yapıyor. Ancak yangın sonucunda maddi hasar oluştuğu bildiriliyor. Erken müdahale, yangının daha da büyümesini engelliyor.

Eda Erol, Ekrem Karaçayır’la evlendi

Televizyon sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile İstanbul'da muhteşem bir törenle evlendi. Eda'nın gelinliği ve çiftin mutluluğu dikkat çekti.
İstanbul’da Deprem Oldu, Endişeler Arttı

İstanbul'da gün içinde sarsıntı iddiaları gündemi sarstı. Resmî açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, deprem gerçeğinin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

