Erzincan’da Yangın İtfaiye İle Söndürüldü

İTFAİYENİN MÜDAHELESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Erzincan’da bir odunlukta patlak veren yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzzetpaşa Mahallesi, 848 sokakta bir evin bahçesinde bulunan odunluk alanında meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi. Yangının hemen ardından durum, itfaiye ekiplerine bildirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları gerçekleştirilerek, olası yeni bir yangın çıkma riski de önlendi. Bu olay, hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.