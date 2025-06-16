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Erzincan’da Yangın Söndürüldü, Hasar Var

YANGIN OLAYI

Erzincan’da bir apartman dairesinde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yangın, Yunusemre Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın en üst katında F. H’ye ait dairede meydana geldi. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemedi.

MÜDAHALE VE TAHLİYE

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın içindeki sakinleri tahliye ederek güvenli bir ortam sağladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, dairede önemli ölçüde hasar meydana geldi.

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