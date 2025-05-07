Erzincan’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Gerçekleşti

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTILAR

Erzincan’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonu sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ile şans oyunları düzenlenmesine yönelik kent genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Bu çalışma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 disk (HDD), 7 USB ve diğer dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri hala devam ediyor.