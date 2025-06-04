Erzincan’da Yemin Töreni Düzenlendi

YEMİN TÖRENİ DUYGULU ANLARLA GERÇEKLEŞTİ

Erzincan 59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen yemin töreninde askerler ve aileleri duygusal anlar yaşadı. General Enver Eralp Kışlası’nda yapılan törende, tugay sancağının yerine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Aileler, Türkiye’nin dört bir yanından evlatlarının bu anlamlı anına katılmak için geldi.

VALİ AYDOĞDU’NDAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

59’uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki yemin töreninin ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, bu anın hayırlı olmasını diledi. “Bu yemin; bir askerin devletine, bayrağına ve milletine bağlılığını ilan etmesinden çok daha fazlasıdır. Bu yemin, bir neslin ecdadına verdiği sözdür. Bu yemin; bayrağı yere düşürmeme, ezanı susturmama, milleti böldürmeme kararlılığıdır.” dedi.

Kahraman ordunun milletin vicdanı ve devletin teminatı olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, “Bu ocak; bir mekteptir, bir ocağın dumanı gibi içinizi ısıtan bir değerdir.” diyerek eğitim ile birlikte karakterin de inşa edildiğine dikkat çekti. Askerlerin sabrı, disiplini ve vatan sevgisi ile yetiştirildiğini söyleyen Aydoğdu, burada bireysel isimlerin silindiğini ve “biz” olunduğunu vurguladı.

ASKERLİK BİR BAYRAK YARIŞIDIR

Askerliğin Türk milletinin en önemli geleneklerinden biri olduğunu belirten Vali Aydoğdu, “Dedesi Yemen’deydi, babası Kıbrıs’ta. Şimdi sıra oğuldadır. Bu bir bayrak yarışıdır.” diyerek her neslin, öncekinin emaneti ile devam ettiğini dile getirdi. Burada herkesin eşit olduğunu ve Anadolu’nun dört bir yanından gelen askerlerin tek bir isim altında bir araya geldiğini belirtti. Ailelerle Erzincan’da buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Aydoğdu, ailelerin kahraman orduya güç veren, görünmeyen destekçiler olduğunu söyledi.

Tören, eğitimleri boyunca başarı gösteren askerlere başarı belgelerinin ve hediyelerin verilmesi, dönem birincisi olan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasıyla sona erdi. Törene askeri erkan ve askerlerin aileleri de katıldı.