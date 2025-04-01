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Erzincan’da Yıldızların Görkemli Gösterisi

GECE GÖKYÜZÜNDE MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

Erzincan’da gece saatlerinde uygulanan uzun pozlama tekniği, yıldızların büyüleyici görüntülerini ortaya çıkardı. Erzincanlı fotoğraf sanatçıları, karanlık gökyüzünde Munzur Dağları’nın üzerindeki manzarayı bu teknikle kaydetmeyi başardı.

ÇEŞİTLİ MEKANLARDA YILDIZLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ

Erzincan’ın Kılıçkaya köyü, Mercan Deresi, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemah Amucak Yaylası ve Kemah Yücebelen köyü gibi çeşitli doğal alanlarda uzun pozlama tekniği kullanılarak görüntülenen yıldızlar, gökyüzünde etkileyici sahneler yarattı. Bu görsel şölen, izleyenleri adeta büyüledi.

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