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Erzincan’da Zabıta Denetimleri Yapılıyor

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Erzincan’da Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını koruma ve gıda üretiminde hijyen standartlarını gözetme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, Zabıta Müdürü liderliğindeki ekipler, bakkal, büfe ve tekel bayilerinde detaylı denetimler yapıyor.

DENETİM KAPSAMINDA HİJYEN VE RUHSAT KONTROLÜ

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, şehir merkezinde bulunan toplam 342 bakkal, büfe ve tekel bayisinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının kontrolü yapılırken, ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları da titizlikle inceleniyor. Bu denetimler, gıda güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıyor.

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