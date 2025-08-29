Erzincan’da Zincirleme Trafik Kazası Oldu

TRAFAİK KAZASI DETAYLARI

Erzincan’da meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile iki otomobil çarpıştı. Olayda 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. E.A. (23) yönetimindeki 16 E 4066 plakalı otomobil, A.T.E. (19) tarafından idare edilen 24 AK 033 plakalı hafif ticari araç ile K.A.Y. (19) sürücülüğündeki 24 AAY 954 plakalı otomobil arasında bir çarpışma yaşandı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sırasında araçlarda bulunan sürücüler ve F.A. (54) ile M.E.P. (18) yaralandı. Olayın ardından, ihbar üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Ekipler, kazada araçlara sıkışan yaralıları başarılı bir şekilde çıkardı ve ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Burada tedavi altına alınan sürücü K.A.Y.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.