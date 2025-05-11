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Erzincan’daki Leyleklerin Yavruları Oldu

LEYLAKLER ANNELER GÜNÜ’NDE YAVRULADI

Erzincan’ın Kilimli köyünde, yaz kış terk etmeyen iki leylek, Anneler Günü’nde anne oldu. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu konu hakkında sosyal medya hesaplarından “Doğa bazen mucizesini tam zamanında getirir” başlığıyla bir paylaşım yaptı. Merkeze bağlı Kilimli köyünde yuvalarını terketmeyen leylekler, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kış döneminde sürekli takip ediliyordu. Özellikle karlı havalarda leyleklerin görüntüleri kaydedilmişti.

YUMURTALARDAN YAVRULAR ÇIKTI

Bugün, köydeki iki leylek altı yavru yumurtladı. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, leyleklerin yumurtalardan çıkışını görüntülemek için dron kamerası kullandı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, leyleklerin durumu hakkında bir diğer paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Erzincan Kilimli köyünde 10 yılı aşkın süredir göç etmeyen ve fedakarlıkla bekleyen leyleklerimiz, Anneler Günü’nde anne oldular. Doğa, bazen mucizesini tam zamanında getirir” ifadeleri yer aldı.

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