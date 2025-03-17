Erzincan’daki Maden Kazası Davası Başladı

ERZİNCAN’DA DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün başladı. Dava, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştiriliyor.

43 SANIK YARGILANIYOR

Duruşmada, 5’i tutuklu 43 sanık, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmada tutuklu sanıklardan Operasyon Başkan Yardımcısı Lain Ronald Guille, cezaevi aracıyla adliyeye getiriliyor. Diğer 4 sanık ise ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacak.