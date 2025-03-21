Erzincan’daki Maden Kazasında Ara Karar Açıklandı

DAVADA ARA KARAR AÇIKLANDI

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına dair davamda önemli bir ara karar verildi. Yargılamalar sırasında yeni bilirkişi raporu alınması ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi karara bağlandı. 5’i tutuklu olmak üzere toplamda 43 sanığın bulunduğu davanın ilk duruşması sona erdi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararda, tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına ve davanın bir sonraki duruşmasının 30 Haziran 2025’te yapılmasına karar verildi. Ayrıca mahkeme, yeni bir bilirkişi tayin edilmesine ve detaylı bir rapor hazırlanmasına da hükmetti. Hakim, duruşmadaki ifadeleri göz önünde bulundurarak bir sonraki duruşmada yeni tanıkların dinlenmesini kararlaştırdı.

TBMM RAPORU DOSYAYA DAHİL EDİLDİ

Davanın seyrini etkileyecek olan TBMM Araştırma Komisyonu Raporu’nun dosyaya dahil edilmesine de karar verildi. Bu gelişmeler, kazanın nedenleri ve sorumluları hakkında daha fazla bilgi sağlamayı amaçlıyor.