Erzincan’daki Yangın, İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMANDAKİ DURUM

Erzincan’ın Yunusemre Mahallesi’nde yer alan TOKİ konutlarındaki 4 katlı bir binanın en üst katında yer alan F. H’ye ait dairede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın, apartman sakinlerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede fark edildi ve hemen ihbarda bulunuldu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Hızla olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri, dairedeki yangını söndürmeden önce apartman sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde söndürüldü ancak dairede önemli ölçüde hasar oluştu.