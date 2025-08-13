Erzincan’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

ERZİNCAN’DA YANGIN ÇIKTI

Erzincan’da Karaağaç Mahallesi 794 Sokak’ta bulunan Keresteciler Sitesi’nde, İbrahim C’ye ait bir imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangının etkisiyle çevredeki vatandaşlar derhal ihbarda bulundu.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine, bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi ulaştı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve buna karşılık olarak 7 itfaiye aracı, 2 tanker ve 30 personel ile müdahale başladı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının söndürülmesinin ardından, alan üzerinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.