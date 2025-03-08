Erzincan Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Videosu

KADINLAR GÜÇLÜ, GELECEK GÜVENLİ

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle bir video klip hazırladı ve bu klipte ‘güçlü kadınlar, güvenli yarınlar’ mesajına vurgu yapıldı. Klip, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nün farklı şubelerinde çalışan kadın polislerin etkinliklerinden kesitler sunuyor ve kadınların önemi ile kadın-erkek eşitliğine dikkat çekiyor.

KADIN EMNİYET GÜCÜ

Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda; “Güçlü kadınlar, güvenli yarınlar. Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.” ifadelerine yer veriliyor. Klip, izleyenleri kadınların toplumdaki rolüne dair düşünmeye yönlendiriyor.