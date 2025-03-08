Haberler

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Videosu

KADINLAR GÜÇLÜ, GELECEK GÜVENLİ

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle bir video klip hazırladı ve bu klipte ‘güçlü kadınlar, güvenli yarınlar’ mesajına vurgu yapıldı. Klip, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nün farklı şubelerinde çalışan kadın polislerin etkinliklerinden kesitler sunuyor ve kadınların önemi ile kadın-erkek eşitliğine dikkat çekiyor.

KADIN EMNİYET GÜCÜ

Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda; “Güçlü kadınlar, güvenli yarınlar. Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.” ifadelerine yer veriliyor. Klip, izleyenleri kadınların toplumdaki rolüne dair düşünmeye yönlendiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Silvan’ın İlk Kadın Muhtarı Gizem Gündüz

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 26 yaşındaki Gizem Gündüz yerel seçimlerde rakiplerini geride bırakarak bölgenin ilk kadın muhtarı oldu ve kadın temsili için sosyal projelere odaklanıyor.
Haberler

Sivasspor’dan Kadınlar Günü Mesajı

Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndeki mesajlarında kadınların değerini ön plana çıkararak, saygı ve sevgi dolu ifadelerle kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.